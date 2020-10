The Walking Dead 10: Ryan Hurst svela un retroscena di A Certain Doom

Pochi giorni fa è andato in onda A Certain Doom, l'attesissimo episodio di The Walking 10 che ha sorpreso i fan della serie con significativi ritorni ma anche con qualche addio poi non così tanto inatteso.

Nel corso dell'episodio, il leader de facto dei Whisperers Beta, interpretato da Ryan Hurst, è stato ucciso da Daryl Dixon nelle battute finali della Guerra dei Sussurri. Beta aveva caricato furiosamente contro Negan, che aveva ucciso il precedente leader dei Whisperers Alpha, ma non aveva visto il personaggio di Norman Reedus arrivare alle sue spalle. Daryl che ha poi riabbracciato Connie, ha pugnalato Beta sul volto che nei suoi ultimi istanti, ha deciso di abbracciare i suoi seguaci mentre lo circondavano e lo facevano a pezzi.

"Quando è avvenuta la sua morte, ho avuto questa bellissima idea di Thich Quang Duc, uno dei monaci vietnamiti che si sono dati fuoco per protestare contro la guerra del Vietnam e si sono semplicemente seduti lì", ha detto Hurst a Entertainment Weekly, quando gli viene chiesto della scena della morte del suo personaggio. "Essendo un fan dello show, abbiamo visto così tante morti in cui ci sono persone che urlano e si fanno a pezzi. Ero proprio come fan, che volevo vedere qualcuno fare una fine quasi lenta e pacifica, ed è stato straordinario farlo con Beta".

Hurst ha fatto tanti complimenti a tutto il cast e alla troupe dello show, prima di aggiungere che Melissa McBride e Norman Reedus hanno organizzato una festa di addio a lui e Samantha Morton (Alpha), che ha descritto come un qualcosa di veramente dolce.

In attesa di scoprire tutto ciò accadrà da qui in avanti, date un'occhiata a tutte le notizie che abbiamo sui 6 episodi extra di The Walking Dead 10.