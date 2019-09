The Walking Dead 10: Samantha Morton promette una stagione ricca di emozioni

All'interno della serie TV The Walking Dead i misteriosi e spettrali Sussurratori rappresentano, secondo il cast, una minaccia peggiore di Negan. La decima stagione potrà fornirci nuove informazioni su di loro e sul leader Alpha interpretata da Samantha Morton.

L'attrice appare nell'ultimo video promo reso pubblico dal network AMC e dedicato alla nuova stagione della celebre serie horror. Durante le varie sequenze è possibile ascoltare le parole pronunciate da Morton relative alla lettura della sceneggiatura e come essa abbia suscitato in lei una serie di forti emozioni tanto da portarla a versare anche qualche lacrima.

Questa, invece, è la sinossi ufficiale della decima stagione: "La storia di The Walking Dead è iniziata dieci anni fa con un uomo alla ricerca della propria famiglia. Una famiglia che è aumentata nel tempo, fino a diventare una comunità. Hanno combattuto e sono sopravvissuti, dando l'opportunità ad una nuova generazione di crescere. Ma ci sono ancora altre storie da raccontare. Adesso è primavera, qualche mese dopo la fine della nona stagione, dopo che il gruppo di sopravvissuti ha sconfinato nel territorio dei Whisperer durante l'inverno. La comunità sta ancora cercando di riprendersi dopo il gesto di Alpha, ed è costretta a rispettare i confini che gli sono stati imposti, mentre si preparano ad una battaglia che sembra ormai inevitabile".

Vi ricordiamo, infine, che la nuova stagione farà il suo debutto in anteprima su AMC il prossimo 6 ottobre. Nel frattempo potete visionare l'ultimo teaser di The Walking Dead intitolato Silence the Whispers, che lascia intendere come il ruolo dei Sussurratori sarà molto importante all'interno della trama principale.