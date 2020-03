The Walking Dead 10: ora sappiamo chi ha fatto evadere Negan di prigione

Le parole della sceneggiatrice Angela Kang su Negan si riferiscono proprio al piano del personaggio di The Walking Dead interpretato da Jeffrey Dean Morgan, un piano che è finalmente stato svelato con la puntata intitolata "Cammina con noi".

Diciamo la verità, Negan non ce l'ha mai raccontata giusta. La sua adesione al gruppo dei Sussurratori è sempre sembrata un po' sospetta, anche solo considerando che un personaggio del suo temperamento non avrebbe mai accettato di diventare il sottoposto di una leader come Alpha. Se gli anni di prigionia in cerca di redenzione nei confronti del gruppo di protagonisti hanno contribuito a cambiare il suo sistema di valori, non è comunque certo dove si posizionerà Negan d'ora in poi.

Quello che è sicuro è che all'origine della sua evasione c'è stata Carol. Lo scopriamo solo negli ultimi secondi della dodicesima puntata quando Negan, dopo aver attirato Alpha con la promessa di ricongiungerla alla figlia Lydia, le taglia la gola e la decapita. La testa di Alpha, ora diventata una non morta, viene fatta scivolare da Negan ai piedi di Carol, che gli sorride e dichiara: "Ti ci è voluto un bel po' di tempo".

Da queste brevi parole capiamo che i due hanno messo in piedi sin dall'inizio il piano che avrebbe portato all'uccisione di Alpha e alla vendetta di Carol. Ora che il compito è stato portato a termine è difficile dire cosa ne sarà dei due personaggi: entrambi hanno perso molto, ed entrambi sono stati criticati in maniera aspra da parte degli altri membri del gruppo per le loro scelte passate, quindi è probabile che questa nuova alleanza tra i due possa continuare e possa avvicinarli ancora di più.

Per approfondire gli eventi della puntata vi segnaliamo la nostra recensione di The Walking Dead 10x12.