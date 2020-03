The Walking Dead 10: ora sappiamo chi si prenderà cura di Judith dopo l'addio di Michonne

Anche se passerà molto tempo prima di vedere la conclusione della decima stagione di The Walking Dead a causa del Coronavirus, la serie prima o poi andrà avanti; il che significa che continueremo a seguire la crescita di Judith ed RJ, i due figli di Rick e Michonne.

Verrebbe da dire che i due bambini si ritrovano orfani, ma in realtà non lo sono affatto. Rick Grimes non è morto nell'esplosione del ponte, come ha scoperto la stessa Michonne, e quest'ultima ha soltanto deciso di intraprendere un lungo viaggio alla ricerca dell'Uomo Coraggioso (nome in codice di Rick). Nella nave che le ha permesso di lasciare l'isola di Virgil, Michonne ha deciso di mettersi in contatto radiofonico con la figlia adottiva ed è stata la stessa Judith a spingere la madre a compiere il viaggio alla ricerca di Rick.

Durante la conversazione, alla quale ha partecipato per un momento anche il piccolo RJ, Judith ha anticipato la madre che si accingeva a ripeterle le solite raccomandazioni: "Dai ascolto a zio Daryl, lo so". Anche Aaron e Rosita, già madre di Coco, potranno occuparsi dei bambini, anche se Daryl diventerà probabilmente la figura di riferimento di Judith, dato che entrambi sono dotati di un certo spirito guerriero e non si tirano mai indietro di fronte al pericolo.

"Judith sa che alla fine hanno vinto la battaglia, ma è anche una bambina, che vuole disperatamente sapere ciò che è successo a suo padre, e Michonne è qualcuno che vuole assolutamente sapere ciò che è successo al suo compagno" ha commentato la sceneggiatrice Angela Kang in un'intervista per The Hollywood Reporter. Nella quattordicesima puntata potremo saperne di più anche sul modo in cui Carol affronterà la morte di Alpha, come è possibile vedere in questa clip di The Walking Dead 10.