The Walking Dead 10: tutto ciò che sappiamo sul finale, dalla trama alla data di uscita

L'episodio finale della decima stagione di The Walking Dead è alle porte: andrà in onda il 4 ottobre sull'emittente americana AMC e in Italia uscirà il giorno successivo, in prima serata su Fox (canale 112 di Sky). Pochi giorni fa il season finale di The Walking Dead 10 si è mostrato in uno spettacolare trailer, e i fan sono in trepidazione.

Ma cosa sappiamo fino ad adesso sull'episodio? La puntata, la numero sedici della stagione, si intitolerà A Certain Doom, Un destino sicuro in Italiano, ed è stata diretta da Greg Nicotero (di cui ne è anche produttore esecutivo) e vedrà lo scontro finale tra gli eroi sopravvissuti e la banda dei Sussurratori, comandati dal temibile Beta (interpretato da Ryan Hurst). Alcune foto dal set ci hanno confermato che Beta e Daryl si scontreranno nel finale di stagione, in una battaglia che probabilmente deciderà le sorti del conflitto delle due fazioni: chi sopravviverà, vincerà.

Sappiamo anche che la puntata segnerà il clamoroso ritorno di Maggie (Lauren Cohan), della quale non ci erano giunte più notizie dalla stagione nove. A quanto pare, Maggie era rimasta in contatto con Carol (Melissa McBride), che le aveva scritto della nuova minaccia dei Sussurratori. Maggie è tornata per aiutare le forze del bene? O ha solo dei conti in sospeso da chiudere?

E proprio il personaggio interpretato da Melissa McBride dovrà sicuramente affrontare grandi problemi nella battaglia contro i Sussurratori, dopo aver pubblicato sul suo account Instagram una foto di Carol e Beatrice sul set del finale di stagione.

Infine, chiudiamo con alcune considerazioni: sappiamo che Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Daryl saranno costretti a chiamare una tregua per affrontare la grande battaglia che li aspetta, ma quanto potrà durare? E siamo certi che non ci saranno screzi tra i due che potrebbero rendere la "pace armata" ancora più difficile? Difficile che non verranno riproposte scene tra i due, considerate anche reazioni entusiastiche dei fan alle scene tra Daryl e Negan. Staremo a vedere.

E voi? Siete in attesa dell'episodio conclusivo della decima stagione? E cosa vi aspettate dallo scontro con i Sussurratori? Fatecelo sapere nei commenti!