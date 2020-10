The Walking Dead 10: ecco tutto ciò che sappiamo sui sei episodi extra

Come ormai sappiamo, The Walking Dead 10 sarà composta da 6 episodi extra. Formeranno una sorta di mini-stagione indipendente che fungerà da ponte, tra questa e la prossima stagione, che sarà anche l'ultima per la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Facciamo il punto su tutto ciò che fin qui sappiamo di queste nuove puntate.

In primo luogo non sappiamo ancora quando andranno in onda. AMC ha semplicemente parlato di inizio 2021 ma, non vi è ancora una data ufficiale. La produzione è sicuramente ripresa in Georgia e come riferito più volte dalla showrunner Angela Kang, le attuali norme anti-Covid faranno in modo che il lavoro si svolga nel modo più sicuro possibile. É certo però che i protocolli di sicurezza influenzeranno la narrazione di The Walking Dead.

Ciò significa che gli episodi saranno incentrati sui personaggi principali e esalteranno caratteristiche psicologiche che forse prima erano trattate solo sommariamente. La Kang ha aggiunto che ci saranno dinamiche interessanti tra Negan e Maggie che, tornata dopo anni troverà un uomo totalmente differente e sicuramente migliorato rispetto a quello che ha lasciato. Maggie è riapparsa in A Certain Doom salvando padre Gabriel, e sicuramente nel corso dei sei episodi extra scopriremo meglio cosa le è accaduto durante la sua lunga assenza, portando anche all'introduzione di alcuni nuovi personaggi.

A Certain Doom di cui potete leggere la nostra recensione, ha anche introdotto in maniera più massiccia la comunità del Commonwealth, una società dell'Ohio molto avanzata sia tecnologicamente che culturalmente, che sarà molto influente nell'ultima stagione di The Walking Dead. Insomma, per scoprire come andranno le cose, bisognerà pazientare ancora un po'.