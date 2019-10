The Walking Dead 10: la scena iniziale è un omaggio a La Cosa di John Carpenter

Chi ha guardato il primo episodio della decima stagione di The Walking Dead conoscerà senz'altro il significato dell'enigmatica scena iniziale. Inoltre, il regista della première, Greg Nicotero, ha raccontato che quei secondi iniziali sono un omaggio al film La Cosa (1982) di John Carpenter.

Intervistato da Entertainment Weekly, Nicotero ha dichiarato: "ricordo che quando ho letto il copione è diventato il nostro obiettivo. Volevamo che il pubblico si chiedesse 'aspetta un attimo. Cosa sta succedendo?' Per questo ho deciso di riferirmi a La Cosa di John Carpenter, dove ci sono alcune inquadrature nello spazio e poi BOOM, sei dentro la storia". Il regista ha spiegato di essersi ispirato a quelle scene, in cui "non sai bene perché le stai vedendo, ma poi è davvero bello il modo in cui la storia si dispiega e ogni atto diventa una sorta di riavvolgimento".



Nicotero ha parlato anche dell'easter egg su Lo Squalo. Il film di Steven Spielberg viene citato nei momenti iniziali, quando Judith Grimes (Cailey Fleming) scopre con orrore una maschera di Sussurratori tra le conchiglie raccolte sulla spiaggia. "Abbiamo iniziato con un plotone sulla spiaggia, composto da membri di comunità diverse. Si stanno allenando e provano diverse manovre militari. Scopriamo che sono pronti a combattere. Ma i Sussurratori sono andati via da qualche mese. Quindi non c'è una minaccia imminente, fino al momento in cui Judith scopre la maschera".



Chi vuole saperne di più, può leggere la nostra recensione della première di TWD. Inoltre, l'AMC ha pubblicato il promo della seconda puntata.