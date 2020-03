The Walking Dead 10: ci sarà uno scontro tra Daryl e Negan in 'Look at the Flowers'?

Dopo la puntata incentrata su Michonne, possiamo prepararci a tornare dal gruppo principale, alle prese con le conseguenze dei drammatici eventi che hanno coinvolto Negan.

Non solo Negan, a dire il vero, dato che l'omicidio di Alpha gli è stato commissionato da Carol. Quest'ultima ha sempre avuto un rapporto speciale con Daryl: i due sono ormai gli unici due personaggi delle prime stagioni a far ancora parte della serie. Nel corso degli anni hanno condiviso gioie, sofferenze e momenti di inimicizia che alla fine hanno finito per rafforzare il loro legame.

La vicinanza dimostrata da Carol nei confronti di Negan potrebbe incrinare il suo rapporto con Daryl, anche perché il personaggio interpretato da Norman Reedus non sembrava essere ancora convinto della sua redenzione, e possiamo immaginare che l'adesione di Negan al gruppo dei Sussurratori (per quanto fittizia) non abbia migliorato le cose.

Nella quattordicesima puntata Negan dovrebbe ritornare da Lydia, che era stata legata e tenuta al sicuro da Alpha, ma lungo il tragitto troverà proprio Daryl. Nelle immagini lo vediamo tenere sotto scacco il villain di Jeffrey Dean Morgan con la sua inseparabile balestra: difficile dire se ciò si evolverà in un vero e proprio scontro all'ultimo sangue tra i due.

Look at the Flowers vedrà inoltre l'arrivo di un altro personaggio dei fumetti di TWD.