The Walking Dead 10, uno scontro tra Princess e Negan? L'attrice si chiede chi vincerebbe

La fine del 2020 vedrà il ritorno di The Walking Dead in grande stile, ma chissà cosa ci riserveranno le nuove puntate... Paola Lazaro spera che avvenga l'incontro tra la sua eccentrica Princess e l'ambiguo Negan.

Due personaggi dotati di un carisma infinito, sempre sopra le righe e senza dubbio molto teatrali. Princess ha fatto il suo debutto nella stagione 9, e si è dimostrata una valida alleata per il gruppo di Ezekiel, anche se gli eventi hanno messo bene in mostra la sua natura spesso infantile ed esagitata; Negan, dal canto suo, è sempre stato spietato e brutale, ma comunque dotato di un macabro senso dell'ironia, che permane nonostante la sua conversione. Sarebbe come mettere due galli nello stesso pollaio, ma potrebbe succedere qualcosa di interessante proprio per questo.

"Adorerei avere delle scene con Negan, perché entrambi i nostri personaggi sono davvero scatenati, molto estroversi e molto verbosi. Quindi mi chiedo chi vincerebbe in uno scontro a parole", ha dichiarato l'interprete di Princess durante il panel virtuale del Comic-Con dedicato alla serie zombie.

Ha poi fatto riferimento anche al personaggio di Melissa McBride: "Vorrei solo che Princess piacesse a Carol, ecco tutto. Sono una grandissima fan di Carol". Ogni membro del gruppo di sopravvissuti reagirà a modo suo alla comparsa della new entry, ma una cosa è certa: Princess e Negan infastidiranno Maggie, come ha rivelato la stessa Lazaro.

Cosa ne pensate? Potrebbe esserci effettivamente uno scontro tra Princess e Negan? Chi vincerebbe tra i due? Ditecelo nei commenti!