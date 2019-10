The Walking Dead 10: scoperto un dettaglio del passato di Magna e Yumiko

Tra i vari accadimenti del quarto episodio della decima stagione di The Walking Dead (Silence the Whisperers), c'è stato un dialogo tra Magna (Nadia Hilker) e Yumiko (Eleanor Matsuura) in cui è emerso un dettaglio del loro passato prima dell'avvento dell'apocalisse zombie.

Nel corso della puntata c'è un attacco da parte dei walkers e quando Yumiko ordina la ritirata non viene ascoltata da Magna. Quando la acque si sono calmate, c'è un confronto tra le due. "Avremmo potuto sbarazzarci di quei walkers", dice Magna. "quando le cose vanno a pu****e qualcuno deve farsi avanti", risponde Yumiko. Magna non ci sta e afferma "non sei più il mio avvocato".

Scopriamo, dunque, che in passato Yumiko era un avvocato. In più, durante la nona stagione è stato rivelato che Magma è stata in prigione e questo dettaglio spiegherebbe come le due si siano conosciute.

Inoltre, la showrunner Angela Kang ha anticipato che la storia della coppia verrà approfondita in futuro: "daremo altri frammenti della storia di Magna e Yumiko. Volevamo farlo nel modo più organico possibile dato che stanno insieme da così tanto tempo che non sarebbe stato credibile se fossero arrivate dicendo 'ecco la storia di come ci conosciamo'", ha raccontato Kang a Enterteinment Weekly.

La showrunner ha parlato anche del tipo di relazione tra le due, che non era tra "eguali". Con l'arrivo dell'apocalisse "molte cose sono cambiate tra loro, ma ci sono ancora alcuni sentimenti profondi e difficili che Magma prova a riguardo".

La puntata ha seminato anche indizi su una possibile grave malattia di Ezekiel (Khary Payton). Infine, ricordiamo a chi volesse saperne di più che è disponibile la nostra recensione del quarto episodio di The Walking Dead 10.