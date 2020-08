The Walking Dead 10, il season finale in tutta la sua spettacolarità nel nuovo trailer

Il nuovo e spettacolare trailer ufficiale del season finale della decima stagione di The Walking Dead anticipa finalmente lo scontro decisivo nella guerra contro i sussurratori, mettendo Daryl (Norman Reedus) e gli altri sopravvissuti contro una gigantesca orda di zombie guidati da un imbestialito Beta (Ryan Hurst).

Il season finale intitolato "A Certain Doom" andrà in onda come evento speciale il prossimo ottobre, posticipato dal suo slot originale di aprile a causa del lockdown americano dopo lo scoppio della Pandemia da Covid-19. L'episodio seguirà la maratona dell'intera decima stagione della serie AMC, fino ad arrivare all'avvertimento lanciato da Daryl agli eroi che si infiltrano con lui nell'orda di non morti: "Non ce la faremo tutti".



Coprendosi infatti di viscere di zombie per muoversi attraverso l'orda di Beta senza essere scoperti, Daryl, Carol (Melissa McBride), Kelly (Angel Theory), Magna (Nadia Hilker) e tutti gli altri personaggi dovranno affrontare un insieme di pericoli intorno a loro, dato che nascosti tra gli zombie ci sono i Sussurratori, minaccia che alza decisamente la posta in gioco in questo season finale, come ha anche sottolineato in precedenza Greg Nicotero, regista dell'episodio.



L'appuntamento con The Walking Dead "A Certain Doom" è fissato al prossimo 4 ottobre. Non state più nella pelle? Fatecelo sapere nei commenti.