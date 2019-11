The Walking Dead 10: la seconda metà di stagione avrà un'escalation molto rapida

Dopo il turbolento finale di metà stagione di The Walking Dead 10, la showrunner Angela Kang ha parlato di ciò che ci attende nei nuovi episodi in arrivo nel 2020.

Con Daryl, Carol, Aaron, Connie, Kelly, Jerry e Magna che sono entrati nel territorio dei Sussurratori controllati da Alpha, la seconda parte della stagione avrà un'escalation molto rapida secondo la showrunner.

"Abbiamo intrappolato un gruppo di persone in una grotta piena di zombie, quindi dobbiamo raccontare quella storia. Sarà sicuramente una parte importante di quando riprenderemo" ha detto la Kang ad Entertainment Weekly. "Ovviamente, abbiamo Negan impegnato con i Sussurratori, perciò continueremo a raccontare anche quella storia. E poi, senza parlare necessariamente dell'ultimo episodio, ma nel suo insieme, a questo punto si sono incrociate diverse linee, giusto? Il confine è stato oltrepassato da entrambe le parti. Ci sono stati questi atti di guerra che ora stanno degenerando molto, molto velocemente. E in pratica siamo arrivati al grande conflitto tra i Sussurratori e la nostra gente."

I nuovi episodi avranno anche il compito di dire addio a Michonne, come ha ricordato la showrunner: "Vedremo come proseguirà con la seconda metà di stagione. E si spera che ci saranno alcuni colpi di scena e sorprese interessanti. Vedremo cosa succederà a Michonne e Virgil e al resto del loro viaggio. Ed è stato annunciato che si tratta dell'ultimo anno di Danai nello show. Perciò dovremo mandarla via."

Restando inoltre delle sotto-trame da portare avanti, come la misteriosa richiesta d'aiuto via radio: "Seguiremo anche altre questioni introdotte nella prima metà, come storia della radio. Penso che ci aspetta della roba davvero eccitante. Sto guardando gli episodi e sono molto orgogliosa del lavora che stanno svolgendo il cast e la troupe. Spero che le persone si divertiranno anche con il resto della stagione."

La decima stagione tornerà in onda su Fox a partire dal 23 febbraio 2020. Nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Walking Dead 10x08.