The Walking Dead 10: nella seconda parte della stagione si fa rotta verso il Commonwealth?

Tra le foto della seconda metà di stagione di The Walking Dead 10 si vede Yumiko, Eugene e il re Ezekiel in viaggio, probabilmente diretti verso il Commonwealth, una rete d'insediamenti sinora rimasta invisibile situata in Ohio. Nei fumetti è la connessione tra Eugene e Stephanie a portare Rick Grimes ad unire una squadra di spedizione per l'Ohio.

Nel numero 170 Eugene parte con Michonne, Siddiq, Magna e Yumiko in un viaggio che porta il gruppo verso la traversata di Pittsburgh, in Pennsylvania. In seguito il gruppo incontra Juanita Sanchez, eccentrica sopravvissuta solitaria che s'imbatte nella squadra di spedizione prima che venga tesa un'imboscata dai soldati del Commonwealth che indossano armature.

Dopo l'arresto vengono scortati nella comunità dal vice governatore, Lance, che spiega al gruppo che il Commonwealth è la casa di quasi 50.000 sopravvissuti. Ed è proprio li che Michonne si unisce al Commonwealth; una trama che nella serie potrebbe essere ereditata da Yumiko.



"Penso che ci saranno conseguenze importanti solo per il fatto di parlare alla radio con questa persona" ha spiegato Josh McDermitt in riferimento al misterioso contatto radio di Eugene "Sta prendendo alcune decisioni che potrebbero alterare gravemente il modo di vivere di tutti. Potrebbero esserci conseguenze di vita o di morte in base a queste decisioni".

Probabile a questo punto che il Commonwealth sia al centro dell'undicesima stagione di The Walking Dead, anche in base a come si svolgerà la seconda parte della decima stagione.

Nelle scorse ore sono state pubblicate le immagini della midseason di The Walking Dead mentre l'account Twitter della serie si diverte a rispondere con le emoji alle domande dei fan.