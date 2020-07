The Walking Dead 10, le serie TV da vedere in attesa del finale di stagione

Il finale di stagione di The Walking Dead 10 non farà il suo debutto prima del prossimo autunno, e nel frattempo TV Guide ha proposto una lista di serie da recuperare per rimediare all'attesa tra zombie, scenari post-apocalittici e atmosfere horror.

Il primo titolo consigliato dal sito è The 100, show The CW ambientato quasi 100 anni dopo una guerra nucleare che ha sconvolto il pianeta Terra, lasciando come superstiti solo le persone che si trovavano in orbita durante il disastro. The 100 è arrivato quest'anno alla sua settima e ultima stagione.

Se siete in astinenza di morti viventi, e non avete troppe richieste sul fronte della qualità, ci sono per voi Z Nation e il suo spin-off Black Summer, la risposta targata Asylum alla serietà e drammaticità di The Walking Dead. Rimanendo sul tema zombie, su Netflix è possibile trovare Kingdom, serie originale coreana ambientata nel periodo Joseon medievale.

Dal creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, è tratta anche Outcast, serie horror soprannaturale basata sull'omonimo fumetto dell'autore. Outcast è andata in onda per due stagioni dal 2016 al 2017, e nonostante la cancellazione offre delle ottime suggestioni su argomenti come possessioni demoniache ed esorcismo.

Creata da Greg Nicotero, maestro di trucco ed effetti speciali nonché regista veterano di The Walking Dead, Creepshow è un'antologia horror che riprende le atmosfere del film nato dalla collaborazione tra George Romero e Stephen King.

Tornando a Netflix, nel catalogo del colosso dello streaming è possibile trovare Hill House, apprezzato show scritto, diretto e interpretato da Mike Flanagan (Somnia, Doctor Sleep) che potrebbe farvi perdere il sonno per diversi giorni. E sempre Netflix propone The Rain, serie danese che segue due fratelli alle prese con la loro sopravvivenza in un mondo post-apocalittico dopo aver passato 6 anni all'interno di un bunker.