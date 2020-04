The Walking Dead 10, quando torna la Maggie di Lauren Cohan?

Il 15esimo episodio di The Walking Dead 10 ha debuttato negli Stati Uniti concludendo la stagione, ma, di fatto, si è trattato di un "finto finale". La puntata non è stata in grado di concludere soddisfacentemente quello che era cominciato con la stagione 10 dello show, in effetti.

Un episodio 16 è ancora previsto, ma non è stato completato in tempo a causa dell'emergenza coronavirus che fermato la produzione (ecco quando la produzione di The Walking Dead 10 riprenderà).

La puntata numero 15, intitolata The Tower, ha lasciato in sospeso alcune questioni, soprattutto riguardo al ritorno di Maggie e alla vendetta di Beta. Dopo l'episodio è stata mostrata un'anteprima del vero finale che ha rivelato il ritorno di Lauren Cohan nel ruolo di Maggie, e la showrunner Angela Kang ha discusso di questo e di altri dettagli in un'intervista. A tal proposito, ha dichiarato:

Vedremo Maggie tornare nello show e… non c'è molto che possa dire senza fare spoiler. Maggie è nel cuore di molte persone. Ne nostre comunità in molti la amano, d'altronde era una leader in un momento critico, in cui gran parte della leadership di Hilltop era andata perduta. Anche adesso che stiamo lavorando alla stagione 11, abbiamo pianificato tante cose fantastiche per lei. Quindi sono emozionata per il suo ritorno in famiglia.

La Kang ha confermato di essere al lavoro da remoto sulla stagione futura, per essere precisi sulla sceneggiatura della season 11. Tuttavia, afferma di non essere in grado di mantenere lo stesso ritmo di quando è in studio.

Nell'episodio 15 di The Walking Dead 10, Beta si abbatte su Alessandria con la sua mandria, ma non vi trova nessuno. Val la pena di ricordare che in questo episodio viene esplorato il rapporto tra Negan e Lydia. Il finale di stagione vero e proprio dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, forse in autunno, ma al momento non c'è nulla di certo.