The Walking Dead 10: per la showrunner Negan scuoterà gli equilibri tra i Sussurratori

Come sottolineato nella recensione del sesto episodio di The Walking Dead , Negan (Jeffrey Dean Morgan) sta assumendo un ruolo centrale in questa stagione e, secondo la showrunner Angela Kang arriverà a scuotere gli equilibri tra i Sussurratori.

L'autrice è stata intervistata da Entertainment Weekly e ha parlato delle conseguenze dell'incontro tra Beta e Negan (che per Ryan Hurst darà il via a una rivalità unica), ma anche del rapporto che l'ex Salvatore avrà con Alpha (Samantha Morton).

Riguardo Negan e Beta, Kang ha spiegato: "sono due personaggi forti e credo che Beta pensi fin dal primo momento 'Porta guai, non mi piace, non mi fido di lui'". Negan, invece, "vuole metterlo al suo posto". Lo scontro tra i due sa essere anche divertente, come sottolineato in precedenza da Hurst. "Si tratta di mostrare le loro rispettive insicurezze, ma anche i loro modi spiritosi. È una gara a chi ce l'ha più lungo durante l'apocalisse", ha dichiarato Kang.



Ma la presenza di Negan tra i Sussurratori è molto più che questa rivalità: "parte della storia che vogliamo raccontare in questa stagione è questa relazione così stretta e complessa tra questi due. L'introduzione di Gamma e ora l'arrivo di Negan, scuoteranno le cose". Il tutto rientra infatti nella disamina del rapporto tra Alpha e Beta, che verrà messo alla prova da queste novità. Alpha, per esempio, "avverte i dubbi di Beta e sta iniziando a cambiare la propria tattica. Per questo ha portato Gamma nel gruppo ed è interessata nella presenza di Negan, che avrà molte implicazioni per quanto accadrà nel prosieguo della stagione". Cosa pensate che potrebbe succedere tra Negan e i Sussurratori?



In attesa di scoprirne di più, vi rimandiamo al promo del settimo episodio, che andrà in onda domenica 17 novembre.