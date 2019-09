The Walking Dead 10: la showrunner parla della 'chimica' tra Daryl e Connie

La decima stagione di The Walking Dead è sempre più vicina e, sebbene molte delle informazioni avute fino a ora ci ricordano la guerra incombente contro i Sussurratori, i nuovi episodi non si concentreranno solo sugli aspetti più cruenti ma lasceranno spazio all'evolversi dei rapporti dei personaggi, inclusi Daryl e Connie.

Il duo è tra i preferiti dai fan dello show AMC, anche grazie all'ottima chimica dimostrata da Norman Reedus e Lauren Ridloff nelle scene in cui hanno interagito tra loro. Per questo motivo, la showrunner Angela Kang potrebbe dedicare diverso minutaggio alla coppia.

Intervistata da TV Line, l'autrice ha confermato che lei e il team creativo hanno notato un ottimo affiatamento tra i due attori e per questo ha deciso di parlarne con Reedus per capire quale evoluzione avrebbe potuto esserci per i due personaggi.



"Ci siamo chiesti 'come sarebbe una relazione per Daryl? Ci starebbe? Cosa prova il suo cuore?' Cose del genere. Norman riflette molto sul suo personaggio e ha un buon istinto, per questo ci piace consultarlo e chiedergli 'cosa pensi di questo?'", ha spiegato Kang. Dalle sue parole non si capisce se si giungerà a un rapporto romantico tra Daryl e Connie, ma l'ipotesi è stata presa in considerazione e la conferma potremo averla solo con i nuovi episodi.



The Walking Dead torna il 6 ottobre su AMC, che ha pubblicato le descrizioni ufficiali dei protagonisti. L'emittente ha ancora molta fiducia nello show e il CEO, Josh Sapan, ha dichiarato che il franchise è ancora in ottimo stato.