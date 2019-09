The Walking Dead 10: la showrunner parla dell'uscita di scena di Michonne

L'uscita di scena di Michonne da The Walking Dead non è una novità, dato che la conferma dell'abbandono di Danai Gurira era arrivata già a febbraio. Si tratta di uno dei personaggi più longevi della serie AMC e la showrunner Angela Kang ha speso alcune parole su come sarà l'addio che gli verrà riservato.

L'autrice, che si è espressa anche sull'arco narrativo di Daryl e Carol, ha dichiarato in un'intervista con TV Line che vedremo la forza e la leadership di Michonne, così come "il suo amore per la sua famiglia e la sua gente". Kang ha poi espresso la sua stima verso l'attrice. "non vedo l'ora che il pubblico veda il lavoro fatto da Danai per il suo ultimo arco narrativo nello show, perché è davvero fantastica. Arricchisce ogni episodio in cui compare".



Danai Gurira aveva raccontato di essere soddisfatta di come è stato trattato l'addio di Michonne, spiegando di aver percepito una grande cura nei suoi confronti, che le permetterà di avere una chiusura molto personale e originale. Gli autori, infatti, si sono impegnati a terminare la sua storia con lo stesso rispetto avuto per uno degli altri pilastri della serie, ossia Rick Grimes. A questo proposito, Kang aveva affermato durante il Comic Con di San Diego: "prendiamo questa responsabilità molto sul serio dal punto di vista della scrittura".

La decima stagione di The Walking Dead è in arrivo l' otto ottobre su AMC.