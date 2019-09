The Walking Dead 10: la showrunner promette grandi cose con Daryl e Carol

L'ultimo trailer di The Walking Dead è il preludio a una guerra imminente contro i Sussurratori, ma sembra che verrà concesso molto spazio ai personaggi di Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride), come confermato dalla showrunner Angela Kang.

La scrittrice è stata intervistata in esclusiva da Entertainment Weekly e ha dichiarato: "vedremo molto di Daryl e Carol nella decima stagione, sia insieme che in momenti dove seguono un percorso personale”. Nel caso di Carol si tratterà di dover reagire all’ennesima perdita, quella del figlio adottivo Henry. “Vederlo morire per mano di Alpha l’ha devastata. Assisteremo all’effetto che avrà su di lei nel corso della stagione e come cercherà di ottenere vendetta”.

Il rapporto tra i due personaggi è uno dei punti forti dello show, secondo Kang. “Si fidano l’uno dell’altra, sono ottimi amici”. Chi desidera che la loro amicizia diventi qualcosa di più, però, dovrà accontentarsi. “Hanno un legame speciale, una connessione davvero profonda” che in qualche modo li rende ancor più uniti rispetto a quanto lo sarebbero in una relazione romantica.

La Kang ha confessato di avere un debole per Carol e Daryl. “Amo vederli insieme, sono un grande duo di personaggi perché li abbiamo seguiti per tanto tempo e quando compaiono in una scena si avverte subito tutta la storia che c’è dietro. Si tratta di un aspetto che abbiamo adorato affrontare in fase di scrittura. Quando li inserisci in una scena senti il peso di tutte le cose che hanno vissuto in questi anni. Vedrete belle cose con loro due”.



La decima stagione di The Walking Dead debutterà il 8 ottobre su AMC e secondo Samantha Morton sarà una stagione strabiliante.