The Walking Dead 10: showrunner rivela nuovi importanti dettagli su Gamma

La decima stagione della celebre serie The Walking Dead è sempre più vicina e tra i personaggi più attesi spicca l'enigmatica Gamma, interpretata dall'attrice Thora Birch, terzo membro principale dei misteriosi Sussurratori, coloro che sembrano rappresentare il pericolo numero uno per i protagonisti.

Lo scorso agosto avevamo appreso importanti dettagli su Gamma, resi pubblici dalla showrunner Angela Kang che anche questa volta si è resa protagonista - attraverso un'intervista concessa a Entertainment Weekly - di ulteriori informazioni su quello che sembra a tutti gli effetti uno dei personaggi centrali della nuova stagione.

Ecco le dichiarazioni di Kang a proposito del nuovo personaggio interpretato da Thora Birch:

"Impareremo a conoscere Gamma durante la stagione. Sono una grande ammiratrice dei precedenti lavori di Thora Birch. Sopratutto per quel che riguarda Ghost World, ma in realtà lei è stata incredibile in qualsiasi cosa ed è stato un grande acquisto per il cast. La visione del suo personaggio è molto interessante perché quando fai parte di un gruppo che va in giro indossando delle maschere di pelle sei costretto a pensare 'È l'unico modo che ho di sopravvivere o questo è il modo giusto'. Inoltre conosceremo molto di più dei Sussurratori. Dopo Alpha e Beta conosceremo molte più cose sul resto del gruppo. C'è molto potenziale in queste storie da poter esprimere. Una di questa storia è proprio quella di Gamma e penso che Thora donerà al personaggio molta umanità ma anche carisma da villain".

La showrunner ha anche spiegato la struttura sociale dei Sussurratori:

"Penso che siano qualcosa di simile a una setta. Alpha rappresenta il leader carismatico, mentre Beta è un credente. Anche Samantha Morton ha detto che si sta focalizzando su questo elemento. Perché queste persone devono credere fermamente in un tipo di filosofia molto estrema".

La nuova stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 6 ottobre all'interno del network AMC in contemporanea con l'uscita italiana fissata per il 7 ottobre alle 3:30 su FOX. Qualora non l'abbiate ancora visto, potete dare uno sguardo al teaser di The Waling Dead 10.