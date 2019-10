The Walking Dead 10: la showrunner spiega le differenze tra Sussurratori e Salvatori

La decima stagione di The Walking Dead avrà al centro delle vicende la guerra contro i Sussurratori che, data la natura di questi antagonisti, sarà differente rispetto alla guerra contro Negan (Jeffrey Dean Morgan) e i suoi Salvatori. La showrunner Angela Kang ha provato a fornire qualche informazione in merito.

"So che sarà diversa rispetto alla guerra contro i Salvatori così come una spada è diversa da una pistola. Per certi versi, si tratterà di andare a scontrarsi con un culto", ha raccontato Kang a TV Line. "Ci un approccio diverso, ci saranno tanti giochi psicologici".



L'autrice ha poi parlato delle differenze tra Alpha (Samantha Morton) e Negan, ma anche rispetto al Governatore (David Morrissey): "Lei non crede che la civiltà sia un concetto meritevole di attenzione. Crede che bisogni essere tutt'uno con il mondo, che in questo mondo significa camminare con i morti. Una persona del genere non ha una strategia di guerra tradizionale, come il Governatore e Negan. Loro pensano in un modo più vicino a come noi pensiamo che ragionino i governi". Kang ha anche anticipato che si tratterà di uno scontro "intenso ed emozionale".



La decima stagione di The Walking Dead debutterà il 6 ottobre su AMC con una première in cui potrebbe esserci un easter egg su Lo Squalo.