The Walking Dead 10: la showrunner spiega perché Daryl non vuole relazioni sentimentali

In tutti questi anni di The Walking Dead, Daryl (Norman Reedus) è stato affiancato più volte a personaggi femminili, come Beth, Carol e Connie, ma non si è mai trovato in una relazione sentimentale, suscitando anche domande sull'orientamento sessuale del personaggio. La showrunner Angela Kang è intervenuta sull'argomento.

"Daryl è un personaggio molto interessante in questo modo perché per certi aspetti, quando si parla di relazioni romantiche, non penso che sia una persona che si fida facilmente e molto ha a che fare con la sua storia personale, piena di traumi", ha spiegato Kang a Entertainment Weekly. Daryl, infatti, "è stato abusato fisicamente e anche in altri modi" e questo rende complicato il connettersi davvero con le altre persone: "entrare in una situazione romantica è un processo molto lento per lui" ed è questo, per esempio, che lo frena con Connie (Lauren Ridloff) .

Nonostante ciò, può sembrare strano che non ci siano state evoluzioni in questo senso nel rapporto con Carol (Melissa McBride), visto il lungo percorso insieme, e si tratta di qualcosa di cui Kang e Reedus hanno discusso. "quello che sembra reale per noi è che i due hanno avuto una conversazione sull'essere migliori amici e lei è in una fase in cui vuole soltanto la vendetta. E c'è questo aspetto di lei che vuole assicurarsi che, a prescindere da quello che le succederà, Daryl avrà altre persone su cui contare nel caso dovesse accaderle qualcosa".

Secondo la showrunner, Daryl vuole mantenere le cose a un livello platonico. Daryl e Carol "Hanno cura l'uno per l'altro. Lei vede che Connie è una buona persona e lui sembra connettersi a lei anche se non lo fa con molte persone. È come se lei volesse essere sicura che lui non si isoli come ha fatto in passato". Pensate che le cose possano evolvere in una direzione inedita per il personaggio?



Nei giorni scorsi, Emily Kinney ha parlato del rapporto tra Beth e Daryl, dicendo la sua sul perché tra i due non sia nato nulla di romantico.

intanto, la decima stagione di The Walking Dead prosegue e nell'ultimo episodio andato in onda è presente un dettaglio che sembra anticipare la fine della serie.