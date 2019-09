The Walking Dead 10: showrunner svela alcuni dettagli su Negan

La showrunner Angela Kang ha svelato alcuni particolari riguardanti il personaggio di Negan e del percorso che potrebbe intraprendere durante l'attesa decima stagione di The Walking Dead in arrivo il prossimo 6 ottobre all'interno del network AMC.

L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan era in una cella poco ospitale. L'uomo, infatti, si era macchiato del delitto di due persone e così Rick Grimes decise di punirlo lasciandolo rinchiuso per sempre. Ma le cose per Negan potrebbero radicalmente cambiare, dopo i gesti eroici compiuti nella nona stagione e che lo hanno visto protagonista dei salvataggi di Judith e Dog.

Queste le parole di Kang concesse al portale TVLine:

"Tutto ciò fa parte del percorso che il suo personaggio ha iniziato la scorsa stagione. Quindi tutti quei fan che volevano vedere Negan maggiormente in azione, saranno accontentati quest'anno. Negan comunque rimane pur sempre Negan. Non può aiutare ma potrebbe dare una spinta agli altri personaggi".

La showrunner ha poi continuato facendo riferimento al carattere del personaggio:

"Stare tutto quel tempo in prigione ha fatto si che il suo ego sia cresciuto di più. Adesso vuole sentirsi importante. Vuole poter assumere diverse forme".

Cosa ne pensate del personaggio di Negan? Se siete interessati potete dare uno sguardo ai poster di The Walking Dead e visionare l'ultimo teaser con i Sussurratori.