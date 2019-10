The Walking Dead 10: ecco il significato dell'enigmatica scena iniziale del primo episodio

Dopo tanta attesa ieri ha fatto il suo debutto la decima stagione di The Walking Dead. Il primo episodio è iniziato mostrando una sequenza molto particolare che ha suscitato parecchi dubbi nei confronti dei fan. Dubbi che sono stati sciolti dalla showrunner Angela Kang.

La nuova stagione di The Walking Dead avrà tra i suoi punti di maggiore attrazione il confronto decisivo tra il gruppo dei protagonisti e i temibili Sussurratori guidati da Alpha. In attesa di assistere a questo scontro, l'episodio iniziale si è aperto in un modo abbastanza particolare presentando una sequenza apparentemente misteriosa: una ripresa dallo Spazio che ha mostrato un satellite USSR schiantarsi e sfrecciare contro lo schermo.

Perché l'episodio è iniziato così? Il satellite non è stato mostrato casualmente. Anzi, durante il corso dell'episodio risulterà avere una certa rilevanza. Angela Kang è intervenuta sulla sequenza spiegando la genesi di questa idea e lo scopo del satellite durante la stagione.

Ecco le sue dichiarazioni:

"In realtà tutto ha avuto inizio con delle conversazioni a proposito di navi e navi fantasma, e di queste cose che finiscono alla deriva sull'oceano. Abbiamo pensato 'Quali cose possono accadere durante un apocalisse e di cui non abbiamo ancora parlato?'. Così qualcuno ha pensato ai satelliti 'Beh, i satelliti se vengono abbandonati si degradano e poi finiscono fuori dall'orbita'. Si tratta di qualcosa che capita anche nel nostro mondo. Da un punto di vista tematico, volevamo invece parlare di una guerra che ricordasse quella vissuta ai tempi della Guerra Fredda, ai Sussurratori piace osservare il nostro popolo, così il satellite ci è sembrato una buona metafora".

La decima stagione è iniziata ieri all'interno della programmazione del network AMC, mentre in Italia The Walking Dead arriverà su Sky questa sera, e più precisamente il primo episodio sarà trasmesso dal canale FOX. Vi ricordiamo, infine, che la serie è stata rinnovata per un'undicesima stagione e sarà anche prodotto un episodio musical per The Walking Dead.