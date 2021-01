The Walking Dead 10, ecco lo spettacolare trailer ufficiale degli episodi extra!

Come promesso nelle scorse ore, AMC ha diffuso in rete il full trailer ufficiale dei 6 episodi extra che andranno ad aggiungersi alla decima stagione di The Walking Dead nei prossimi mesi, a partire da marzo.

Il filmato, che potete visionare in calce all'articolo, offre delle interessanti anticipazioni sul passato di Negan e sul ruolo di Maggie, la quale si troverà a dover affrontare la sua sete di vendetta nei confronti del personaggio di Jeffrey Dean Morgan.

Questa la sinossi ufficiale delle puntate bonus: "In questi sei nuovi episodi, troviamo i nostri sopravvissuti che cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulla loro scia. Gli anni di lotta pesano sulle loro spalle mentre affiorano i traumi del passato, esponendoli ai loro lati più vulnerabili. Mentre mettono in discussione lo stato dell'umanità, della loro comunità e della loro stessa mente, troveranno la forza interiore per non perdere le loro vite, amicizie e il gruppo?"

Tra le new entry troveremo Robert Patrick - che molti di voi ricorderanno sicuramente per aver interpretato il T-1000 in Terminator 2: Il giorno del giudizio - nei panni di Mays, Hilarie Burton Morgan nel ruolo di Lucille (la moglie di Negan) e Okea Eme-Akwari nelle vesti del misterioso uomo mascherato di nome Elijah. Qui potete trovare un primo sguardo a Robert Patrick in The Walking Dead 10.

I nuovi episodi andranno in onda su Fox (canale 112 di Sky) a partire dal 1° marzo 2021.