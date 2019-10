The Walking Dead 10: lo spin-off ha rivelato il vero volto di Beta?

Beta è uno dei personaggi più misteriosi e inquietanti delle ultime stagioni di The Walking Dead. Il suo interprete, l'attore Ryan Hurst, ha dichiarato che la vera identità del suo alter ego potrebbe essere stata già svelata in un easter egg presente nello spin-off Fear the Walking Dead.

I Sussurratori rappresentano la nuova grande minaccia che gravita intorno alle vicende dei protagonisti della serie di AMC. La loro caratteristica principale è quella di avere il volto coperto da delle macabre maschere, ma ciò non ha impedito di poter osservare il vero viso di alcuni di loro, come il leader Alpha.

Il braccio destro del personaggio interpretato da Samantha Morton, finora non ha mai mostrato il proprio volto, anche se in passato alcuni indizi sulla vera identità di Beta potrebbero aver fornito una risposta all'interno della serie spin-off. In Fear the Walking Dead, infatti, durante la quinta stagione è possibile notare il volto di una star musicale molto simile a quella dell'attore Ryan Hurst stampata sopra un disco di musica country.

A proposito di questa eventuale anticipazione, lo stesso Hurst è intervenuto durante Talking Dead per discutere dell'argomento, anche se ha lasciato chiaramente intendere di non poter fornire troppe spiegazioni.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Cosa sai? Non posso dire molto. Quello che posso dire a questo punto è che forse Beta era qualcuno dalla personalità molto forte all'interno del mondo prima dell'apocalisse, e quello che è successo potrebbe aver gravato sulla sua psiche. Non posso aggiungere altro".

La decima stagione della celebre serie horror ha fatto il suo debutto lo scorso 6 ottobre. Il secondo episodio è stato trasmesso il 13 ottobre negli Stati Uniti da AMC, mentre in Italia sarà disponibile oggi, 14 ottobre, su Fox, canale a pagamento della piattaforma Sky. Ricordiamo infine a tutti gli appassionati della serie che il network AMC starebbe pensando a una commedia spin-off di The Walking Dead.