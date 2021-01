The Walking Dead 10, la storia del cane di Daryl potrebbe essere rivelata

I sei episodi bonus in arrivo della decima stagione di The Walking Dead potrebbero finalmente rivelarci la storia dietro all’amico a quattro zampe di Daryl (Norman Reedus) comparso nella nona stagione per la prima volta. Quando Rick scomparve, Daryl si allontanò dal gruppo vivendo da solo nei boschi insieme a Dog, il suo compagno canino.

Nel nuovo episodio della decima stagione intitolato "Find Me", Daryl e Carol (Melissa McBride), intraprendono un'avventura che li porta ad imbattersi in una vecchia capanna che riporta alla mente di Daryl alcuni ricordi. È qui che l'uomo incontra Leah (Lynn Collins) armata di fucile, uno dei nuovi sopravvissuti di cui faremo conoscenza negli episodi bonus.



Il cane, che in realtà si chiama Seven, si è unito a The Walking Dead proprio su richiesta di Reedus che ha chiesto alla showrunner Angela Kang se Daryl potesse avere un cane a fargli compagnia.



"Sono sempre stata “Team Daryl dovrebbe avere un cane", aveva detto in precedenza Kang a EW. "Questa cosa è stata battuta per molto tempo, e non è mai accaduta. E ad essere onesti, un cane sarebbe morto abbastanza velocemente durante alcune delle precedenti stagioni e determinati eventi".



Ma la showrunner ha svelato che ha concepito un retroscena per il cane di Daryl, e potremmo scoprirlo proprio prima dell’arrivo dell’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead.



"Come possiamo mostrare lo stato in cui si trova Daryl? E ho pensato che sarebbe stato fantastico che fosse stato fuori per un po' dopo la presunta morte di Rick. Daryl se n'è andato", ha detto Kang. "e lui è qualcuno che caccia, va in giro e fa cose, e sembrava che un cane fosse un buon compagno per lui. Dimostra che c'è ancora il desiderio per lui di avere una connessione in qualche modo con qualcuno. E quindi il cane è il suo fedele compagno. Nella mia mente, c'è anche una storia dietro le origini di quel cane ed è così che è finito con Daryl".



Sperando che ci venga svelato qualcosa, gli episodi bonus di The Walking Dead arriveranno a partire dall'1 marzo su FOX.