The Walking Dead 10: ci sono i Sussurratori nel nuovo terrificante teaser

Il network televisivo AMC ha reso disponibile attraverso il proprio profilo twitter un nuovo teaser della decima stagione di The Walking Dead, caratterizzato dalla presenza dei temuti Sussurratori e da un'atmosfera cupa e angosciante che potrebbe preannunciare un conflitto pericoloso.

Il clima di guerra, d'altronde, era stato già anticipato dall'ultimo trailer di The Walking Dead, così come le dichiarazioni della showrunner Angela Kang sui Sussurratori e sull'imminente scontro che potrebbe coinvolgere il gruppo dei protagonisti contro questi temibili avversari.

Il nuovo teaser pubblicato da AMC, dalla durata di trenta secondi, si apre con la poco rassicurante dichiarazione fuori campo "Now is the end of the world". Successivamente si alternano delle sequenze in cui si può notare i protagonisti alla ricerca di un modo per difendersi, e i Sussurratori mentre avanzano inesorabilmente. Tra di essi, inoltre, spicca la presenza del loro leader Alpha che si toglie la maschera e guarda preoccupata in direzione dello spettatore. Il breve teaser si conclude con la voce fuori campo - che scopriamo appartenere a un Sussurratore - pronunciare la criptica frase "We are free".

Questa è la sinossi ufficiale della nuova stagione "La storia di The Walking Dead è iniziata dieci anni fa con un uomo alla ricerca della propria famiglia. Una famiglia che è aumentata nel tempo, fino a diventare una comunità. Hanno combattuto e sono sopravvissuti, dando l'opportunità ad una nuova generazione di crescere. Ma ci sono ancora altre storie da raccontare. Adesso è primavera, qualche mese dopo la fine della nona stagione, dopo che il gruppo di sopravvissuti ha sconfinato nel territorio dei Whisperer durante l'inverno. La comunità sta ancora cercando di riprendersi dopo il gesto di Alpha, ed è costretta a rispettare i confini che gli sono stati imposti, mentre si preparano ad una battaglia che sembra ormai inevitabile"

Cosa ne pensate di questo nuovo teaser? Vi ricordiamo che la decima stagione di The Walking Dead debutterà il prossimo 6 ottobre all'interno della rete televisiva AMC.