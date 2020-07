The Walking Dead 10: svelate la data del finale di stagione e altre sorprese

Dopo lo stop obbligato a causa dell'emergenza sanitaria, la decima stagione di The Walking Dead si prepara finalmente a fare ritorno sul piccolo schermo con il suo attesissimo finale di stagione. Ma non è tutto...

Fan di The Walking Dead, segnatevi la data sul calendario: domenica 4 ottobre avrete finalmente modo di sapere come si concluderà la decima stagione dello show targato AMC.

Originariamente programmato per il 12 aprile, l'episodio è stato rimandato a data da destinarsi, ma al contrario di molte altre serie che hanno dovuto forzatamente optare per una stagione più corta e un cambio dei piani per quella successiva, The Walking Dead ha potuto continuare a lavorare da remoto sul suo season finale, a cui mancava "solamente" la post-produzione per essere completato.

Ma ora il colpo di scena: a quanto pare, quello del 4 ottobre non sarà il season finale ufficiale... Perché AMC ha deciso di aggiungere altri 6 episodi alla decima stagione, che andranno però in onda nel 2021.

Non sappiamo se verrà raccontata una storia diversa da quella programmata per l'inizio dell'undicesima stagione, che a questo punto verrà necessariamente rimandata di qualche mese, ma probabilmente ci verrà detto di più nei prossimi mesi.

Intanto, la sesta stagione di Fear The Walking Dead occuperà la slot di TWD nelle restanti settimane del 2020.