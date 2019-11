The Walking Dead 10: finalmente svelato il misterioso passato di Magna

La decima stagione di The Walking Dead continua a essere caratterizzata da eventi molto importanti relativi alle storyline dei suoi personaggi. Nel quinto episodio veniamo a conoscenza dell'oscuro passato del personaggio di Magna prima dell'apocalisse zombie.

I particolari riguardanti la storia del personaggio interpretato da Nadia Hilker erano stati già anticipati dal precedente episodio, intitolato Silence the Whisperers, quando siamo venuti a conoscenza di un dettaglio sul passato di Magna e Yumiko. Nel quinto episodio, What It Always Is, viene mostrato un ulteriore elemento del suo passato. Parlando con Yumiko (Eleanor Matsuura), la ragazza fa rifermento al suo passato, di quando è stata in prigione per essersi vendicata di un uomo che aveva abusato sessualmente della sua giovane cugina.

La situazione viene palesata da questo discorso di Magna a Yumiko "Mia cugina, era solo una ragazzina. E adesso lui vive la sua vita? Assolutamente no. Ma nessuno è venuto per lui. Perciò sono venuta io per lui. Quante persone abbiamo ucciso, Miko? Ma c'è ancora quello sguardo lì".

A proposito del legame che caratterizza i due personaggi si è espressa anche la showrunner Angela Kang parlando in esclusiva con il portale Entertainment Weekly:

"Lei è un personaggio che probabilmente dal suo punto di vista sente di aver fatto la cosa giusta. Lei è diventata una vigilante. Si tratta di un bene? Non necessariamente. Ciò che caratterizza la sua relazione con Yumiko è che al centro del loro rapporto è presente una bugia, che rappresenta una cosa molto dolorosa per Yumiko".

Il quinto episodio di The Walking Dead è stato trasmesso ieri 3 novembre negli Stati Uniti dal network AMC, mentre in Italia è disponibile da oggi all'interno del canale satellitare Fox, come di consueto un giorno dopo la messa in onda americana. Attualmente è disponibile anche il promo del sesto episodio di The Walking Dead, intitolato Bonds, che sarà disponibile dal prossimo 10 novembre.