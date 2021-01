The Walking Dead 10: ecco il teaser trailer dei sei episodi extra

The Walking Dead ritorna il mese prossimo con sei nuovi episodi che estendono la stagione 10 all'indomani della Guerra dei Sussurri. In questi puntate extra che andranno in onda in anteprima il prossimo 28 febbraio, i nostri sopravvissuti dovranno fare i conti con le molte difficoltà venute a galla dopo l'ultimo episodio dello scorso ottobre.

Dopo un decennio di lotta contro i morti e la paura della morte sempre dietro l'angolo, i sopravvissuti devono affrontare i traumi del passato e tentare di rimediare ai danni causati da Alpha e Beta. Dalle rovine delle loro comunità distrutte, nasce la speranza per una nuova umanità e crescono le motivazioni per una definitiva ricostruzioni. Nonostante il dolore, lo scopo è quello di preservare vite e legami.

Come sappiamo ormai bene questi episodi saranno degli approfondimenti sui singoli personaggi e ci permetteranno di scoprire nuovi particolari del loro passato. Non si tratterà del classico finale grandioso, ma sarà qualcosa di più introspettivo che permetterà al pubblico di comprendere finalmente alcune particolari dinamiche.

Si tratterà di un esperimento totalmente nuovo per il mondo di The Walking Dead. Questi sei episodi faranno da tramite all'undicesima stagione che come sappiamo sarà anche quella conclusiva. Intanto se vi va date uno sguardo al trailer e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.