The Walking Dead 10: una teoria rivela l'identità della persona mascherata

Si continua a parlare del finale di The Walking Dead, in particolare i fan si sono concentrati sul misterioso personaggio apparso nelle foto e nel trailer della puntata conclusiva della decima stagione della serie prodotta da AMC.

Gli appassionati della serie incentrata sui fumetti di Robert Kirkman hanno quindi discusso su Twitter e su Reddit riguardo la possibilità che si tratti di Duane Jones, figlio di Morgan visto nella puntata che ha dato il via allo show. L'ultima volta che si era parlato di Duane era stato durante la terza stagione, quando Morgan aveva raccontato a Rick la morte del figlio, evento che lo portò ad avere un esaurimento nervoso. Secondo i fan però Duane sarebbe potuto sopravvivere, nonostante all'epoca avesse solo dieci anni, fino a incontrare di nuovo il gruppo guidato da Daryl e Carol dopo la scomparsa dello sceriffo di Atlanta.

I fan comunque sono molto curiosi di conoscere la vera identità di quella persona, altri infatti pensano che possa essere Maggie, ritornata a far parte del cast già a partire dal finale di stagione. In attesa di scoprire quando andrà in onda la puntata conclusiva dello show, vi segnaliamo questa interessante intervista a Greg Nicotero di The Walking Dead.