The Walking Dead 10, torna un personaggio dalla settima stagione!

Prodotta da AMC Studios, The Walking Dead è una serie che negli anni ha fatto parlare di sé per vizi e virtù di una narrazione non sempre smagliante, ma stando a rivelazioni recenti postate online i fan ritroveranno un personaggio di vecchia data ad aiutare i protagonisti principali.

La longevità di una serie non è sempre sinonimo di successo garantito: ne è la prova The Walking Dead, adattamento televisivo dal fumetto di Robert Kirkman che ha esordito il 31 Ottobre 2010 con ascolti da capogiro (oltre cinque milioni di telespettatori) perdendo però lo smalto del suo racconto post-apocalittico in quasi un decennio di scorribande tra zombi e fazioni armate fino ai denti.

La campagna mediatica per la Stagione 10 sembra puntare a un ritorno in grande stile con tanto di carrellate fotografiche dei protagonisti e dichiarazioni sugli imprevisti ambientali della serie – e si parla proprio di ritorni con lo scatto dell’attrice Sydney Park che da Instagram annuncia la ricomparsa del suo personaggio, ovvero la giovanissima Cyndie.

Incontrata per la prima volta nella settima stagione tra i membri della comunità di Oceanside, la ragazza aveva fatto perdere nel sue tracce nei primi episodi della Stagione 9: i fan la ricorderanno di sicuro nella scena dell’uccisione di Arat per reclamare il sangue del fratello, ma da quando Maggie e Daryl le hanno concesso vendetta contro i Salvatori non si è saputo più nulla di Cyndie.

L’attrice commenta così questo passaggio decisivo: “Pur volendo vendicare i propri cari, questa scelta non li riporterà in vita. Un giorno gli abitanti di Oceanside saranno in pace con se stessi, ma ci sarà sempre qualcosa che non li farà più tornare come prima”.

Nell’Ottobre del 2018, l’anno di uscita della nona stagione, Sydney Park parlava così del futuro del suo personaggio: “Non so se tornerò, ma mi piace moltissimo far parte di questa serie; so che ci sono ancora molte storie da raccontare, non solo per Cyndie o per il mio gruppo, ma anche per tutti gli altri personaggi”.

Questo desiderio finalmente si avvererà con la prossima stagione, dato che la foto di Sydney Park mostra il suo personaggio al fianco di Norman Reedus, Melissa McBride e altri membri del cast.

La prima puntata della Stagione 10 di The Walking Dead uscirà il 6 Ottobre 2019: siete pronti a unirvi di nuovo a Negan e soci?