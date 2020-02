The Walking Dead 10 sta tornando: ecco le immagini del midseason premiere

Dopo il criptico teaser trailer di The Walking Dead 10, sono state diffuse moltissime immagini della nuova puntata, la prima dopo il midseason finale. A quanto pare la serie riprenderà da dove l'avevamo lasciata.

Un nutrito gruppo di protagonisti era rimasto intrappolato all'interno di una caverna a causa di Alpha, la spietata leader dei Sussurratori. Nelle immagini vediamo i personaggi intenti a cercare una via di fuga, o comunque a sopravvivere alla difficile situazione. Sembra esserci posto anche per un momento di relax per Carol e Daryl: li vediamo appoggiati l'uno all'altra contro la parete della caverna. Nel frattempo Michonne esplora un'abitazione insieme a Virgil: che possa trattarsi della base navale in cui si trovano le armi utili per sconfiggere le letali orde capitanate da Alpha? Quest'ultima appare in un nuovo confronto con Beta, probabilmente per stabilire un nuovo piano.

In alcune immagini sono presenti scene di azione con protagonista il re Ezekiel. Potrebbe trattarsi di una nuova pericolosa battaglia. Nel frattempo Negan sembra aver trovato un nuovo rifugio in mezzo ai Sussurratori. In un trailer abbiamo visto Negan con indosso una maschera da non morto, quindi la sua definitiva adesione al gruppo di villain potrebbe avvenire proprio in questa puntata.

Non resta che aspettare il 24 febbraio per assistere al ritorno degli zombi di AMC.