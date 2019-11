The Walking Dead 10: un traditore si nasconde tra i Sussurratori?

L'ultimo episodio andato in onda di The Walking Dead, intitolato Open Your Eyes, è stato ricco di avvenimenti importanti e drammatici. Tra questi abbiamo potuto assistere a un dialogo tra Alpha e un suo sottoposto che potrebbe aver mostrato dei dubbi sulla sua fedeltà.

La morte shock in The Walkng Dead 10x07 che di conseguenza ha dimostrato il ruolo di infiltrato di Dante all'interno della comunità di Alexandria, potrebbe non essere l'unico doppio gioco presente nella serie. Un personaggio che attualmente sta vivendo una situazione conflittuale è Gamma, entrata di recente in contatto con Aaron (Ross Marquand) entrambi con il delicato ruolo di reperire informazioni sui due gruppi.

Nella clip estratta dalla puntata, si può vedere il personaggio interpretato da Samantha Morton parlare in modo deciso alla ragazza, forse preoccupata dall'influenza che potrebbe avere su di lei Aaron. Gamma, che ha anche il compito di sabotare le provvista d'acqua della comunità, ascolta le parole del suo leader mentre afferma a proposito di Aaron che è "Uno di loro. Ucciderà il nostro gruppo. Lui proverà a cercare le tue debolezze e userà tua sorella contro di te".

Successivamente Alpha fa togliere la maschera al personaggio interpretato da Thora Birch preparandosi a punirla. Ma alla fine desiste dal suo intento e dice di avere piena fiducia in lei. Ma lo sguardo finale di Gamma lascia intendere che adesso la ragazza sembra nutrire forti dubbi sul suo leader.

Il prossimo episodio, intitolato The World Before sarà trasmesso il 24 novembre su AMC e una clip video ha mostrato che al suo interno sarà svelato quello che è il vero nome di Gamma in The Walking Dead. In Italia, invece, sarà disponibile dal giorno successivo sul canale satellitare Fox di Sky.