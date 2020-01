The Walking Dead 10, il trailer della seconda parte rivela alcuni indizi

Manca poco più di un mese alla seconda parte della stagione 10 di The Walking Dead, che tornerà su AMC dal 23 febbraio. Nel mese di dicembre, subito dopo la fine della prima metà della stagione, aveva debuttato in tv il nuovo trailer, che da poco è disponibile (non ancora in Italia) anche su YouTube.

Il trailer è intitolato Spies, e suggerisce programmaticamente la direzione che prenderà la seconda metà della decima stagione di The Walking Dead. Ci sono infatti infiltrati e "talpe" su entrambi i fronti del conflitto tra i sopravvissuti e i Sussurratori.

Come ha dichiarato lo stesso Jeffrey Dean Morgan, nei prossimi episodi di The Walking Dead Negan avrà molto più spazio. A quanto pare una potenziale spia potrebbe essere proprio lui, ma potrebbe anche trattarsi di un depistaggio: se si proponesse come spia dei Sussurratori per guadagnarsi la fiducia di Alpha (Samantha Morton), infatti, potrebbe portare a compimento i suoi piani segreti, come accade nei fumetti.

"Quest'anno ci sarà una forte componente di paranoia" aveva del resto dichiarato Norman Reedus qualche mese fa. "Non sai chi è chi. Questo inizia a provocare una spaccatura all'interno del gruppo, non sai di chi fidarti, è un modo totalmente inquietante di fare le cose quest'anno."

Potrebbero quindi esserci più spie e doppiogiochisti nelle altre comunità, oltre ai nomi già confermati di Dante e Mary. Anche per questo la showrunner Angela Kang aveva a suo tempo parlato di un clima "da guerra fredda".

Recentemente sono stati anche rivelati i titoli dei nuovi episodi di The Walking Dead: non resta quindi che pazientare fino al 23 febbraio.