The Walking Dead 10: il trailer ha sorpreso Melissa McBride

Come avrete di sicuro già visto, il trailer di The Walking Dead 10 ha confermato quale sarà la prossima minaccia che il gruppo di sopravvissuti dovrà affrontare. L'interprete Melissa McBride però è rimasta sorpresa per l'inclusione di una sua frase molto significativa.

Nel video possiamo vedere Carol pronunciare queste parole nei confronti di Alpha: "Bitch has to die". Intervistata da Los Angeles Times l'attrice statunitense afferma: "Sono sorpresa dal fatto che fosse nel trailer. Non me lo aspettavo. Penso che le persone hanno avuto una reazione alla scena, ma il trailer è così veloce e pieno di azione che è difficile capire a cosa stessero reagendo. Ma i fan sono stati molto chiassosi".

Lo scontro tra Carol e Alpha è ormai inevitabile, soprattutto a causa dell'uccisione da parte di quest'ultima del figlio adottivo della protagonista Henry, avvenimento che ha sconvolto il personaggio interpretato da Melissa McBride.

"Carol vuole vendicarsi. È molto difficile sopravvivere in un mondo dove tutto è contro di te, dove cerchi di trovare un motivo per arrivare al giorno successivo, ed è molto difficile capire perché lo si sta facendo. E infine arriva un altro essere umano a rendere peggiore tutto il resto e a prenderti le cose che ti stanno a cuore. Ci sarà sicuramente una resa dei conti".

Tutto il cast della serie è convinto che i Whisperer di The Walking Dead sono più pericolosi di Negan, quindi non ci resta che aspettare il 6 ottobre per scoprire quale sarà l'esito della sfida tra i due gruppi di sopravvissuti.