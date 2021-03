The Walking Dead 10: la trama e i dettagli del prossimo episodio, ecco di cosa parla

The Walking Dead andrà in onda, in Italia, lunedì 15 marzo su FOX alle 21:00 per la terza e ultima parte della decima stagione. L'episodio in questione prende il nome di Ancora uno (One More) ed ecco di cosa parlerà.

"One More" è il diciannovesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead. È complessivamente il centocinquantesimo episodio della serie. Sarà presentato in anteprima il 14 marzo 2021 e in Italia arriverà il giorno dopo. È stato scritto da Jim Barnes e Erik Mountain e diretto da Laura Belsey.

La storia vedrà Gabriel (Seth Gilliam) e Aaron (Ross Marquand) cercare cibo e provviste da portare ad Alessandria grazie all'uso della mappa di Maggie. Piccole tragedie portano a tragedie più grandi se manca la fiducia e l’ottimismo viene distrutto quando si trovano alla prova finale.

Ricordiamo comunque che in questi sei nuovi episodi, i sopravvissuti cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulle loro vite. Gli anni di lotta pesano mentre affiorano i traumi del passato, mostrando i loro lati più vulnerabili. Quando si chiedono che ne sarà dell’umanità troveranno la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie e riusciranno a mantenere il gruppo intatto?

La storia si basa integralmente sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics. The Walking Dead è prodotto da AMC Studios e a livello esecutivo dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, Showrunner Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera e Denise Huth.

Qui potete trovare la nostra recensione di The Walking Dead 10x18. Inoltre ecco in che modo la decima stagione di The Walking Dead è tornata in onda.