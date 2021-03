The Walking Dead 10: Una morte nella nuova puntata ha sconvolto i fan della serie

Le parole di Gabriel e Aaron sembrano aver effetto su Mays, che decide di sciogliere i nodi che imprigionavano i due, ma a questo punto gli appassionati sono rimasti sorpresi di vedere Gabriel prendere il braccio metallico del suo alleato e uccidere Mays con un colpo in testa. In calce alla notizia trovate alcuni dei commenti condivisi su Twitter dai fan, colpiti dal cambiamento del personaggio interpretato da Seth Gilliam . Per concludere vi lasciamo con questa intervista a Norman Reedus di The Walking Dead .

Durante l'episodio intitolato "One More" abbiamo seguito le vicende di Gabriel e Aaron , alla ricerca di cibo e altre provviste. I due hanno iniziato a seguire le indicazioni presenti su una mappa fornitagli da Maggie, fino ad arrivare in un magazzino in cui trovano degli alimenti, ma vengono colti di sorpresa da Mays, che decide di incatenarli e di farli giocare alla roulette russa con una pistola. Gabriel e Aaron cercano quindi di convincere Mays a liberarli , mentre il personaggio interpretato da Robert Patrick rivela di aver ucciso il suo gemello perché aveva cercato di rubargli del cibo.

Oh my Gabriel! WTF I did not see that coming! #FatherGabriel #Aaron #TheWalkingDead 10x19 — Diego Escobar (@diescobarmdq) March 12, 2021

What's w/The Preacher from #TheWalkingDead? The dude drinks alcohol, eats pork and gambles all in one sitting... then, he backstabs & kills an obvious mental person. Also, don't forget he goes upstairs just to put a gun in a captive's hand (who kills himself). #Gabriel = POISON. — Papa Doc (Jed) (@PapaDocLives) March 11, 2021