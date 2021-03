The Walking Dead 10: l'uomo mascherato è un attore di Cobra Kai! Riconosciuto?

Il primo episodio bonus della decima stagione di The Walking Dead ha già risolto un piccolo mistero. Nell’episodio finale dell’autunno scorso abbiamo fatto la conoscenza di un nuovo personaggio, un alleato di Maggie (Lauren Cohan), che ha salvato la vita a Padre Gabriel (Seth Gilliam) ma il suo volto mascherato era rimasto nascosto, fino ad ora.

L'identità dell'uomo che indossa una maschera metallica e combatte come un ninja è stata rivelata quando Maggie si è riunita con Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) nell’episodio intitolato "Home Sweet Home", e ha presentato i suoi nuovi amici come suoi alleati. Uno si chiama Cole (James Devoti) e l’altro Elijah interpretato da Okea Eme-Akwari di Cobra Kai, aka l'uomo mascherato.

Maggie e suo figlio Hershel (Kien Michael Spiller) hanno vissuto con la gente di Cole ed Elijah fino a quando il loro villaggio fu raso al suolo dai Mietitori, il nome che loro hanno dato al gruppo di assassini, nuovi villain dello show, che li sta braccando.



Maggie ha anche rivelato che Elijah ha recentemente perso sua sorella, presumibilmente caduta vittima dei Mietitori. Quando la loro missione per trovare Hershel si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro un aggressore invisibile, Kelly (Angel Theory) calma un Elijah spaventato e lo convince a togliersi la maschera rivelando così la sua identità.



"Ha visto alcune cose oscure per strada, e la vediamo tornare con quest'uomo che indossa una maschera di metallo, chi è quest'uomo? Quali avventure hanno vissuto insieme? Fa tutto parte della storia in corso e guiderà una delle principali missioni che inizieremo a vedere svolgersi", ha detto la showrunner Angela Kang. "Ci porterà ad incontrare altri personaggi interessanti che si inseriranno in alcune delle altre principali trame della nostra serie in futuro".



Leggete la nostra recensione dell'episodio 10x17 di The Walking Dead e guardate il promo del prossimo episodio di The Walking Dead.