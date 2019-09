The Walking Dead 10: vedremo una scena brutale dei fumetti?

Manca meno di un mese alla decima stagione di The Walking Dead che, secondo gli autori, inizierà in modo totalmente nuovo per lo show, tanto da portare gli spettatori a chiedersi cosa stanno guardando. I nuovi episodi saranno dedicati alla guerra contro i Sussurratori, un arco narrativo che nei fumetti contiene una scena molto cruenta.

Come preannunciato da Angela Kang, la showrunner dello show, la minaccia più grande della nuova stagione sarà la paranoia, che anche nei volumi di Robert Kirkman ha giocato un ruolo di rilievo nello scontro contro il gruppo capitanato da Alpha. Nel numero 150, in un clima di tensione crescente, due abitanti di Alexandria provano a uccidere Rick Grimes, che si difende mordendo la gola di uno degli aggressori, uccidendolo.



Ebbene, secondo Comicbook.com, questa scena raccapricciante potrebbe avvenire anche nella serie targata AMC, con un'ovvia variazione. Andrew Lincoln (Rick) ha lasciato The Walking Dead, quindi qualcun altro dovrà prendere il suo posto.

L'ipotesi più accreditata sembra essere quella che vede Michonne come protagonista dell'attacco e della reazione disperata e cruenta. In questo modo, Danai Gurira avrà un momento iconico prima della sua uscita di scena.

Il secondo candidato più accreditato è Daryl, anche se a differenza di Michonne non si è mai ritagliato un ruolo da leader del gruppo e non si sa quanto possa sostituire Rick nelle dinamiche che hanno portato all'attacco ai suoi danni. Entrambi i personaggi, però, hanno visto nelle stagioni passate la mossa del morso alla gola, quindi sarebbe credibile se prendessero ispirazione dalle loro esperienze.

The Walking Dead torna l'otto ottobre su AMC.