In The Walking Dead 10 verrà mostrato il passato di Michonne

Come abbiamo visto nell'ultimo trailer di The Walking Dead le comunità di sopravvissuti si preparano alla guerra contro i Whisperer. Inoltre nel corso delle puntate scopriremo qualcosa di più sul misterioso passato di Michonne.

Mentre il personaggio interpretato da Danai Gurira è in viaggio insieme a Virgil, alla ricerca di armi ed equipaggiamento per sconfiggere l'orda di zombie che sta minacciando la comunità di Alexandria, sono in molti a chiedersi quale sarà il suo destino, dopo l'annuncio che questa sarà l'ultima stagione in cui sarà presente Michonne.

Nei filmati promozionali dedicati alla serie, è possibile vedere la sopravvissuta coperta da un mantello e in compagnia dei suoi "zombie da guardia", con cui viaggiava prima di incontrare Rick e gli altri, in modo da nascondersi ai numerosi morti viventi. Sembrerebbe quindi che nel corso delle puntate vedremo dei flashback su una parte di storia di Michonne sconosciuta ai fan dello show, interessati di scoprire qualcosa di nuovo su uno dei personaggi più amati.

Questa non è l'unica indiscrezione condivisa negli ultimi giorni: come potete leggere in una precedente notizia, pare che anche Negan di The Walking Dead indosserà una maschera dei Whisperer, a confermare la sua entrata nelle fila del gruppo guidato da Alpha, anche se sono in molti a credere che questo sia solo un modo per aiutare Daryl e gli altri cittadini di Alexandria.