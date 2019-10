The Walking Dead 10: Aaron e Negan si confrontano in un video anteprima del terzo episodio

Il network AMC ha pubblicato un video anteprima del terzo episodio della dodicesima stagione di The Walking Dead, dove possiamo assistere al confronto tra i personaggi di Negan e Aaron.

Ultimamente il personaggio interpretato dall'attore Jeffrey Dean Morgan sembra essere diventato protagonista di svariati incontri. Dopo le dichiarazioni della showrunner Angela Kang che ha affermato che l'incontro tra Negan e Beta, il braccio destro della temibile Alpha (Samantha Morton), sarà uno dei più divertenti della serie, ecco arrivare l'anteprima del terzo episodio, intitolato Ghosts, che mostra Negan in un confronto faccia a faccia con Aaron (Ross Marquand).

Il video, dalla durata di quasi due minuti, inizia con Negan che mantiene fede alla propria natura di personaggio strafottente e provoca il personaggio interpretato da Marquand. Quest'ultimo risponde alle provocazioni, chiedendo ironicamente a Negan 'Hai qualcosa da dire?'. L'uomo risponde 'Si, dietro di te' e assistiamo a due zombie che attaccano Aaron che, dopo essersi salvato in extremis, si rende conto che Negan è scappato.

La decima stagione di The Walking Dead ha debuttato lo scorso 6 ottobre all'interno della programmazione di AMC. In italia gli episodi della nuova stagione vengono trasmessi il giorno successivo alla messa in onda americana su Fox, canale della piattaforma Sky. Il terzo episodio, infine, in onda dal prossimo 20 ottobre, mostrerà un assedio dalla durata di 49 ore.