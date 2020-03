The Walking Dead 10x13 ha rivisitato molti episodi chiave della serie. Ecco quali

È andato in onda ieri sera in America il tredicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, l'ultimo che ha visto Danai Gurira nei panni della mitica Michonne, uscita di scena in una puntata che ha voluto in qualche modo ripercorrere il suo lungo percorso all'interno della serie targata AMC.

Nell'episodio intitolato "What We Become" abbiamo assistito a una Michonne drogata da Virgil ripercorrere in modo del tutto alterato gli eventi passati, in un lungo e terrificante incubo in cui ha immaginato di seguire una storia diversa da quella reale, alla fine della quale veniva uccisa da Daryl e Rick Grimes. Sempre nella sua fantasia, diventa il braccio destro di Negan e uccide Glenn e Heath dopo aver lasciato morire Andrea, mangiata viva dagli zombie.



Per fare tutto questo, The Walking Dead 10x13 ha sfruttato una rivisitazione di alcuni episodi chiave della serie, e per l'esattezza - e in ordine cronologico - dei seguenti:



2x07 - Pretty Much Dead Already

2x13 - Beside the Dying Fire

3x12 - Clear

6x12 - No Tomorrow Yet

7x01 - The Day Will Come When You Won't Be



The Walking Dead 10x14, "Look at the Flowers", andrà in onda su AMC il prossimo 29 marzo 2020. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.