The Walking Dead 10x22: le origini di Negan nel trailer dell'episodio finale

Le puntate bonus di The Walking Dead 10 hanno permesso ai fan di scoprire qualche dettaglio in più riguardo i protagonisti dello show e l'episodio che concluderà la stagione sarà incentrato sulla storia di Negan.

Il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan è uno dei più amati dai fan, per questo siamo sicuri che in molti saranno felici di sapere che "Here's Negan" ci mostrerà la vita del leader dei Saviors nei primi mesi dell'apocalisse zombie. In calce alla notizia trovate il trailer della puntata, che ci permette di vedere in anteprima qualche scena del finale della decima stagione di The Walking Dead. Come sappiamo Negan sarà costretto a vivere vicino a Maggie e suo figlio Hershel, nel frattempo inizierà a considerare come è cambiata la sua vita rispetto a dodici anni prima, quando si era rifugiato insieme alla moglie Lucille in un bunker.

L'ispirazione per l'episodio è stato il volume dei fumetti intitolato "Negan Lives" e scritto da Robert Kirkman, mentre i disegni sono opera di Charlie Adlard, che ha rivelato agli appassionati le origini del famoso villain. In America la puntata sarà disponibile domenica 4 aprile, mentre in Italia sarà trasmessa su Sky il giorno dopo, nel frattempo ecco la nostra recensione del ventesimo episodio di The Walking Dead 10.