The Walking Dead 11: ecco 5 modi in cui Rick Grimes potrebbe tornare nell'ultima stagione

Uno dei più grandi e dolorosi saluti di The Walking Dead fino ad oggi è stata quella di Rick Grimes. Interpretato da Andrew Lincoln, si presume che Rick sia morto fino all'ultimo minuto dell'episodio What Comes After quando è stato rivelato che, sorpresa, sorpresa, è vivo (anche se non sta bene).

Ufficialmente la sua presenza in The Walking Dead è terminata con l'episodio a lui dedicato, ma in realtà non ha lasciato completamente il cast. È stato confermato che reciterà in una serie di film incentrati sul suo personaggio e su ciò che gli è successo. Ma con The Walking Dead che volge al termine dopo la sua undicesima stagione, Rick potrebbe fare un ultimo cameo? Vediamo insieme i 5 motivi per cui potremmo rivedere un ritorno del personaggio.

Flashback

Sì, i bei vecchi flashback. Sono il modo perfetto per riportare i personaggi preferiti dai fan, mostrando di nuovo i loro volti anche se sono scomparsi da tempo. A seconda del contesto, i flashback potrebbero includere scene di episodi passati o filmati della sua vecchia vita, quindi l'attore non ha nemmeno bisogno di tornare. Gli spettatori potrebbero osservare un'inquadratura di Rick sdraiato sul letto d'ospedale, che si sveglia dal coma o mentre corre nei campi con Michonne e la piccola Judith. Chi lo sa!

Un teaser per i film a lui dedicati

Il modo più ovvio in cui Rick potrebbe tornare è con un teaser per i film. Preparerebbe gli spettatori ai film e darebbe ai fan abbastanza da stuzzicare i loro appetiti fino alla loro uscita. Si potrebbe osservare qualche misteriosa comunità di cui Rick fa ora parte o che lo ha rapito, o Michonne che riesce a trovarlo. Oppure qualche immagine criptica in cui Rick è ancora in un letto d'ospedale, ma a vegliarlo non c'è Shane bensì Jadis. Questo sì che avrebbe il potenziale per essere epico.

Un balzo in avanti

Altrettanto probabile quanto un flashback è un flash forward, proprio come quelli che The Walking Dead ha mostrato finora, inclusa l'immagine di un anziano Rick. Forse l'ultima stagione mostrerà di nuovo questa scena, che si tratti del sogno di qualcuno o di uno sguardo reale al mondo futuro? Oppure potrebbe essere un passo in avanti completamente nuovo per il momento in cui si svolgono i film.

Una scena breve

Forse Rick potrebbe apparire in una scena molto breve, come un precursore dei film di Walking Dead. Possibile che possa incrociare un personaggio che non sa veramente chi sia, come Virgil? Potrebbe preparare il terreno per quello che verrà? Chissà, forse potrebbero essere necessari alcuni minuti per mostrare più di quello che è successo dopo che Jadis ha salvato un Rick gravemente ferito che era sull'orlo della morte in un elicottero per portarlo via da qualche parte.

Allucinazione o sogno

Il modo più logico per far tornare Rick sarebbe in un'allucinazione o in un sogno di qualche tipo. La persona più probabile che sogna Rick, Michonne, ha già lasciato lo spettacolo. Oppure potrebbe essere Judith, anche se troppo giovane quando Rick se n'è andato per ricordarlo davvero. Forse Carol o Daryl potrebbero sognarlo, o anche Maggie. O forse Virgil che sembra tornare nello show e potrebbe aver portato con sé la sua potente ricetta di tè allucinogena.

L'attesissima stagione finale di The Walking Dead sta per arrivare