The Walking Dead 11: L'addio di Michonne cambierà una famosa saga dei fumetti

Abbiamo visto il trailer della stagione finale di The Walking Dead, inoltre un'intervista alla showrunner ci rivela qualche dettaglio in più riguardo la trasposizione di una storia apparsa nei fumetti di Robert Kirkman.

Se avete letto l'opera originale scritta dal celebre autore americano, sapete che una volta arrivata nel territorio del Commonwealth, Michonne ritrova sua figlia Elodie, che nel corso degli anni è cresciuta ed è riuscita a sopravvivere all'apocalisse zombie. Una storia molto simile sarà presente anche nelle puntate della serie prodotta da AMC, nonostante il personaggio interpretato da Danai Gurira non faccia più parte dello show. La showrunner Angela Kang ha quindi risposto ai numerosi commenti dei fan dei fumetti, che avevano già capito che in The Walking Dead sarà presente questa saga. Ecco come ha risposto alle domande dei giornalisti di Insider: "Si, credo che quella bacheca avrà un significato preciso per i fan dei fumetti. Metteremo in scena una versione di quella storia, ma non essendoci più Michonne dovremo cambiare qualcosa".

Secondo molti fan il personaggio che potrebbe prendere il suo posto sarà Morgan, che nel corso della undicesima stagione potrebbe incontrare di nuovo suo figlio Duane. Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altri dettagli a riguardo, nel frattempo ecco un'intervista a Jeffrey Dean Morgan di The Walking Dead in cui discute del finale dello show.