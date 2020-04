The Walking Dead 11, quali ambientazioni ci saranno nella prossima stagione?

In attesa che sia completata la post-produzione del finale della decima stagione, i fan di The Walking Dead sono già proiettati nel futuro e nella stagione 11 dell'apocalisse zombie. Secondo la showrunner Angela Kang, il futuro della serie porterà i protagonisti a esplorare maggiormente gli scenari urbani.

La nuova stagione, ha raccontato a Deadline, sarà intrisa di elementi western e thriller che affondano le basi nella storia del Commonwealth, mentre sarà data minore attenzione ai boschi e agli scenari rurali affollati di Camminatori che caratterizzano l'ultima parte del fumetto di Robert Kirkman.

Nella seconda metà della stagione 10, Eugene (Josh McDermitt) e i leader di Hilltop Yumiko (Eleanor Matsuura) e King Ezekiel (Khary Payton) vagano per una città abbandonata recandosi a Charleston, West Virginia, per incontrare Stephanie (Margot Bingham), l'ambasciatrice di una nuova comunità.

Questo comporterà un maggior utilizzo di ambientazioni urbane? "Continueremo a guardare diversi aspetti di questo mondo, ma sì, direi di sì" ha spiegato Angela Kang. "Ci sarà un po' più di atmosfera urbana e alcune sensazioni di tipo diverso su cui ci siamo concentrati. Quindi, sarà come un mix."

Nel fumetto, il gruppo di sopravvissuti incontra Juanita Sanchez, la "Principessa di Pittsburgh", in Pennsylvania. Tempo fa la showrunner aveva però confermato che la storia non si sarebbe ripetuta nella serie. "Abbiamo preso strade diverse". Pensando all'imminente film, invece, si è intuito che Rick Grimes potrebbe essere stato portato a Filadelfia, e magari si sposterà da quelle parti anche l'azione di The Walking Dead 11, i cui lavori procedono nonostante il Coronavirus.

