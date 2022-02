The Walking Dead 11, un'amicizia è messa alla dura prova nella seconda parte di stagione

La première di metà stagione di The Walking Dead 11 prefigura quella che a tutti gli effetti sembra essere una svolta storica all'interno della narrazione della serie, ideata dal regista Frank Darabont e basata sull'omonima serie a fumetti di Robert Kirkman. In Italia la serie è trasmessa sulla piattaforma streaming Disney+.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sull'undicesima stagione di The Walking Dead.



Ciò che si evince dalla première di metà stagione sei mesi dopo è una faida tra Maggie e Daryl. Non è la prima volta che lo show propone un tradimento che sfocia poi in una guerriglia ma in questo caso la situazione sembra davvero molto grave.

L'episodio 9, Nessuna alternativa, descrive nel dettaglio la lotta tra il gruppo principale e i Razziatori, che conduce Maggie e Daryl a rapire il braccio destro di Leah, Carver, per ottenere un riscatto. A quel punto Maggie chiede a Daryl se il suo rifiuto nell'uccidere il resto dei Razziatori derivi dalla sua relazione con Leah.



Il sospetto di Maggie la porta a mettere in atto ciò che lei ritiene sia giusto: uccidere Carver e gli altri Razziatori e ferire gravemente Leah, con grande sorpresa da parte di Daryl. Per Maggie non c'era altra soluzione ma la sua azione potrebbe comportare un prezzo davvero elevato da pagare.



Nel frattempo sono stati avvistati Norman Reedus e Andrew Lincoln insieme sul set ad Atlanta.