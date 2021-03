The Walking Dead 11, Angela Kang: 'Ho già qualche idea sul finale'

Nei giorni scorsi è stato diffuso a sorpresa il primo teaser di The Walking Dead 11 e ora la showrunner Angela Kang ha voluto anticipare qualche particolare in più su quella che sarà la conclusione della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Dopo la stagione 10 estesa di sei episodi ora in onda su AMC, la stagione 11 di The Walking Dead sarà presentata in anteprima quest'estate con una prima tranche di 8 episodi e a riguardo la showrunner ha detto: "Stiamo lavorando attivamente alla stagione 11. È una stagione lunga per noi, sono 24 episodi. Normalmente ci fermiamo a 16! Ho un'idea di dove potrebbe finire ma ci stiamo lavorando".

Successivamente ha poi aggiunto: "Introdurremo nuove comunità che sono antagoniste, a volte alleate. Ci sarà tutto il dramma umano che abbiamo costruito: abbiamo riavuto Maggie, c'è una grande storia Maggie / Negan su cui stiamo lavorando. I nostri fan che ci hanno seguito per tutto questo tempo dovranno aspettarsi tante cose!"

Una cosa è certa, negli episodi di The Walking Dead che ci separano dalla fine, tutte le strade portano al Commonwealth, la civiltà dietro i soldati con armatura bianca che vedremo anche durante gli episodi bonus della stagione 10.

Sui restanti 5 episodi bonus la Kang ha detto: "Vedrete questi amati personaggi superare alcune situazioni piuttosto difficili. Alcuni di queste [episodi imminenti] sono classiche storie di sopravvivenza di Walking Dead on the road. Quelle sono davvero divertenti per noi da scrivere".

Le riprese di The Walking Dead 11 sono già partite, dunque non ci resta che attendere!